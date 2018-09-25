Верховный суд Индии отменил уголовное преследование за измену

14:14 | 27.09.2018

Верховный суд Индии постановил не считать уголовным преступлением супружескую измену, сообщает BBC News. В суде постановили, что уголовное наказание за измену противоречит нескольким статьям Конституции Индии, а именно ст. 14 (равенство перед законом) и ст. 21 (гарантии жизни и личной свободы). «Супружеская измена может стать причиной гражданских вопросов, в том числе развода, но не может считаться преступлением», — заявил один из судей.



Как отмечает «Интерфакс», текущее правительство страны возражало против отмены закона, так как декриминализация измены навредит брачным союзам, а индусы свято чтят институт брака.



Согласно ст. 487 УК Индии, за сексуальные отношения с замужней женщиной без согласия ее мужа было предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штраф. Эта законодательная норма действовала 158 лет, напоминает India Today.