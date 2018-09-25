Путин прибыл в Баку с рабочим визитом

14:10 | 27.09.2018

Путин прибыл в Баку, где он выступит на пленарном заседании межрегионального форума двух стран и встретится со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает РИА «Новости». Путин и Алиев также планируют посетить финальный этап чемпионата мира по дзюдо, проходящий в Баку.