МВФ выдвинул четыре новых условия Украине для получения нового кредита

14:07 | 27.09.2018

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул четыре условия для получения Украиной нового кредита. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники.



Как стало известно, одним из таких условий является повышение цен на газ на 23 %. Также Украина должна провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.



Как отмечает РБК, Киев не смог выполнить на 100 % условия подписанной в 2015 году четырехлетней программы EFF (Extended Fund Facility, «механизм расширенного финансирования»), по которой получил $8,7 млрд от МВФ (из планируемых $17,5 млрд). Поэтому стороны переговоров попытались договориться о новой, более короткой программе кредитования Украины — так называемой программе stand by сроком на 12–15 месяцев.