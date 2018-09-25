Bellingcat и The Insider назвали Руслана Боширова полковником ГРУ Анатолием Чепигой

13:35 | 27.09.2018

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России, передают «Ведомости». По их данным, в декабре 2014 года Чепига получил звание «Герой России» «за выполнение миротворческой миссии». Журналисты предположили, что речь идет о военных действиях на Украине.



Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о том, что Руслан Боширов — полковник ГРУ Анатолий Чепига, являются не чем иным, как очередным информационным вбросом. По ее мнению, продолжается кампания по отвлечению внимания от того, что случилось в Солсбери.



«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Т. Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.



Как напоминает РБК, Лондон обвиняет Боширова и Александра Петрова в причастности к отравлению в марте 2018 года в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской полиции, Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Москва свою причастность отрицает. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT заявили о своей непричастности, назвали себя «предпринимателями средней руки» и объяснили, что ездили в Солсбери как туристы.