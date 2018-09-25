Оперная певица Мария Максакова судится с новым мужем из-за квартиры

13:25 | 27.09.2018

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вновь вышла замуж. Избранником стал Далхат Халаев, бракосочетание состоялось 12 июля, сообщает «Стархит». После свадьбы она подарила своему мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Однако вскоре он ее продал уроженцу Ингушетии Мурату Мержоеву.



Как пишет «Комсомольская правда», Марии не понравилось, что муж с ней не посоветовался, и она обратилась в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной.



Как напоминает РИА «Новости», Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России на Украину. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами.