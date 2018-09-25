В соцсетях с юмором отреагировали на фото Дональда Трампа с Петром Порошенко

13:19 | 27.09.2018

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на фото американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко и их супругами Меланьей и Мариной. На фотографии, которую опубликовал пресс-секретарь Порошенко Станислав Цеголко, лидеры двух стран позируют с первыми леди Мариной Порошенко и Меланьей Трамп, при этом президенты выглядят идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки. «Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — написал Цеголко, передает РИА «Новости».



В свою очередь, пользователи интернета пошутили над одинаковыми костюмами и галстуками глав государств. «Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — прокомментировал один из юзеров под постом.