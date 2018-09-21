Жители столицы Великобритании заметили в Темзе кита-белуху

16:33 | 26.09.2018

Эколог Дэйв Эндрюс сообщил о том, что заметил белуху в Лондоне, плавающей в Темзе. «Не могу поверить, что пишу это, не шучу — белуха в Темзе», — написал Эндрюс в твиттере. Хотя белух иногда можно встретить у северного побережья Британии, в южной части страны кита увидели впервые, пишет портал Kent Live. На берегах реки собрались толпы людей, наблюдающих за животным.