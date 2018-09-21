В Петербурге закрывают затворы дамбы в связи с угрозой наводнения

16:25 | 26.09.2018

В Санкт-Петербурге начали закрытие всех затворов Комплекса защитных сооружений города (КЗС) в связи с ожидаемым подъемом уровня воды до опасных значений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе дирекции комплекса.



Отмечается, что в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, усиление порывов юго-западного ветра в прибрежных районах до 23 метров в секунду и повышение уровня воды до опасных значений.