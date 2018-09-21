В Японии разрабатывают сверхзвуковые планирующие бомбы

15:51 | 26.09.2018

Министерство обороны Японии планирует к 2026 году поставить на вооружение так называемые планирующие бомбы. По задумке местных разработчиков, эти боеприпасы будут стартовать с наземных пусковых установок на ракетном ускорителе, после чего сбрасывать двигатель и планировать к цели на сверхзвуке, передает «Вести.ру».



Появление таких бомб должно усилить защиту японских территорий, в первую очередь речь идет об островах Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао) на юго-западе архипелага, на которые претендует Китай, сообщает rg.ru.