Митрополит Киевский Онуфрий попал в базу данных «Миротворца»

15:47 | 26.09.2018

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», который публикует информацию о «врагах Украины». Об этом сообщает РИА «Новости». «Агент влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине. Противник создания независимой поместной церкви в Украине», — приводит сообщение на «Миротворце» NewsOne. Ранее в базу данных «Миротворца» попал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.



Как отмечает lenta.ru, в последнее время на Украине обострился церковный конфликт. 7 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей направил своих экзархов (посланников) для подготовки предоставления автокефалии стране. В РПЦ такие действия назвали угрозой православию. Митрополит Онуфрий отказался встречаться с экзархами, а Синод УПЦ МП призвал их покинуть Украину.