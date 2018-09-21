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Россия и мир


15:39 | 26.09.2018

По данным ВЦИОМ, за границей летом 2018 года отдохнули только 6% россиян

За границей летом 2018 года отдохнули 6% российских туристов, 94% отдыхали в России, сообщил журналистам глава ВЦИОМ Федоров.

«Лидирующий ответ на вопрос, где россияне провели отпуск и каникулы, стал «Дома». Так ответили 32% опрошенных при том, что отдых дома предпочитают 31% россиян согласно тому же опросу», — констатировал Федоров. По его словам, на даче отдыхал каждый четвертый респондент – 26%. «Хотя по опросу, на даче хотел бы отдыхать каждый третий из числа опрошенных. На курортах Краснодарского края отдыхали 6%, в Крыму – 3%. Съездили в другой город России, исключая Кубань и Крым, 10%», — прокомментировал ситуацию гендиректор ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

Социолог отметил, что 6% респондентов смогли отдохнуть за границей. Как стало известно, в основном так ответили жители Москвы и Санкт-Петербурга.

© «Вечерние Ведомости»

 


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