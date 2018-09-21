В России впервые появится лизинг смартфонов

15:27 | 26.09.2018

С октября 2018 года россияне смогут приобрести в лизинг флагманские смартфоны Samsung. Об этом в среду сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя южнокорейского производителя Елену Кручинину.



Услуга будет доступна с начала октября и распространится на флагманские модели Galaxy Note9, Galaxy S9 и S9+.



Стоимость аренды смартфона начнется от 3,79 тысячи рублей в месяц. После выплаты полной стоимости гаджета он перейдет в собственность клиента. За отказ от лизинга нужно будет заплатить 3,9 тысячи рублей, рассказала представитель Samsung.



По словам Кручининой, подобные услуги Samsung предлагает в Корее, США и Великобритании. Похожая программа есть у Apple в Китае, США и Великобритании.