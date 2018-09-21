США передадут Украине два 30-летних списанных патрульных катера

12:24 | 26.09.2018

Береговая охрана США передаст Украине два 30-летних списанных патрульных катера класса Island, сообщили в ведомстве. На церемонии передачи катеров в Балтиморе будут присутствовать вице-адмирал береговой охраны США Майкл Макаллистер и украинский президент Петр Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз охраны.



USCGC Drummond и USCGC Cushing — это катера береговой охраны. Они способны развивать скорость до 56 км/ч. Время автономного плавания — шесть дней. Экипаж такого катера состоит из 18 человек. Оба корабля были приняты на вооружение в марте и октябре 1988 года, отмечает РБК. Всего у службы было 49 таких кораблей.