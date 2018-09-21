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Россия и мир


12:17 | 26.09.2018

Санкт-Петербург и Берлин свяжет прямое железнодорожное сообщение

Между Берлином и Санкт-Петербургом появится прямое железнодорожное сообщение. Об этом «Известиям» рассказали в министерстве транспорта ФРГ. В РЖД также подтвердили эту информацию. По полученным изданием данным, новый путь пройдёт через Калининград. Отмечается, что при организации сообщения не придётся проводить масштабные строительные работы, так как будут задействованы уже существующие ветки в Польше и прибалтийских странах.

Сейчас путешественникам приходится ездить в Берлин с двухчасовой пересадкой в Москве. В общей сложности на дорогу туристы тратят 32 часа.

© «Вечерние Ведомости»

 


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