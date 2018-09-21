Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом

11:54 | 26.09.2018

Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка признал банкротом банк «Югра», сообщает «Интерфакс». Суд открыл конкурсное производство сроком на один год и утвердил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



Как напоминает РБК, Банк России отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года, после чего представители банка подали иск к Центробанку в Арбитражный суд Москвы. Тогда же ЦБ назначил временную администрацию в кредитную организацию. На момент отзыва лицензии «Югра» занимал 30-е место среди российских банков по объему активов и 15-е по объему вкладов.