Власти США ввели новые санкции в отношении 12 российских компаний

11:51 | 26.09.2018

Американское правительство ввело новые санкции против российских компаний за то, что они вовлечены или представляют риск тем, что могут быть вовлечены в деятельность, направленную против национальной безопасности и международных интересов США, говорится в приказе Министерства торговли, передает «Эхо Москвы».



Все компании так или иначе работают на оборонно-промышленный комплекс России. За последнюю неделю это уже второй подряд санкционный пакет, целенаправленно бьющий по отечественному ОПК, отмечает gazeta.ru.



Для попавших в черный список компаний будет действовать режим экспортного лицензирования на продукцию. Кроме того, Вашингтон введет ограничения на связанную с российскими фирмами продукцию из других стран, если в ней есть американские комплектующие, сообщает РИА «Новости».