Краевой избирком Хабаровского края утвердил победу Фургала на выборах губернатора

10:00 | 26.09.2018

Краевой избирком Хабаровского края утвердил результаты выборов губернатора и победу на них кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, сообщает «РИА Новости». По окончательным данным, во втором туре за Фургала проголосовали 325 566 избирателей, что составило 69,57 %. Действующий глава региона единоросс Вячеслав Шпрот получил 156 871 голос (27,97 %).



«Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути», — сказал Фургал на заседании комиссии избиркома. Он также подтвердил информацию, что процедура вступления в должность губернатора Хабаровского края состоится через два дня, в пятницу, 28 сентября.