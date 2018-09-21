Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале

09:52 | 26.09.2018

Участники 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН высмеяли выступление главы Белого дома Дональда Трампа о достижениях США с начала его президентства, передает gazeta.ru. «Моя администрация добилась больше, чем любая другая администрация нашей страны», — заявил он. Эти слова собравшиеся в зале главы государств и делегаций встретили смехом. «Не ожидал такой реакции, ну что ж», — отреагировал Трамп.



Также в своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября. Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях. По его словам, США хотят видеть торговлю «честной», поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран, отмечает РИА «Новости».