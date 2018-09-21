Петр Порошенко случайно зашел в комнату российской делегации в ООН

09:47 | 26.09.2018

Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на внезапное появление президента Украины Петра Порошенко, который едва не зашел в комнату российской делегации в ООН. «Наверное, с туалетом перепутал», — сказал он, передает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился Лавров. Порошенко пробыл в этой комнате около 15 секунд, после чего вышел из нее и направился в зал заседаний. Однако один из журналистов успел задать ему вопрос, который касался предложения разместить миротворцев в Донбассе. Порошенко не стал отвечать, бросив на ходу: «Никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс».



Отмечается, что в среду Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи. Ожидается, что он представит новую резолюцию по Крыму.