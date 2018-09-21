Комитет Госдумы поддержал поправки Путина к законопроекту о пенсионной реформе

16:44 | 24.09.2018

Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал поправки Путина, внесенные им ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе. «Решение принимается, рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», — сказал глава комитета Ярослав Нилов на заседании в понедельник. Он уточнил, что всего было поддержано девять президентских поправок к законопроекту, передает РИА «Новости».



Напомним, в июле Дума одобрила законопроект в первом чтении. Позже Путин предложить изменить запланированную реформу: пенсионный возраст для женщин повысят до 60 лет вместо изначально запланированных 63, для мужчин — до 65 лет.