В Барселоне госпитализировали 85-летнюю оперную певицу Монтсеррат Кабалье

16:39 | 24.09.2018

85-летняя оперная певица Монтсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне. Об этом сообщает издание Vanguardia. По информации издания, Кабалье госпитализировали пять дней назад из-за проблем с мочевым пузырём. Ожидается, что певицу выпишут уже после праздника Ла Мерсе, который отмечается в городе 24 сентября.