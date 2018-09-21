Победительницу конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» лишили титула

16:35 | 24.09.2018

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» была дисквалифицирована после того, как выяснилось, что она предоставила о себе недостоверную информацию. В частности, требования предполагают, что конкурсантки не состоят и не состояли в браке, а также не имеют детей. «Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая, что не находится в браке и не имеет детей», — указывается в сообщении оргкомитета. Оргкомитет выберет имя новой победительницы, которая не нарушала правила конкурса.



Как напоминает РИА «Новости», финал конкурса «Мисс Украина — 2018» состоялся в минувший четверг, в нем приняли участие 24 девушки. Жюри выбрало победительницей Веронику Дидусенко.