КПРФ и ЛДПР договорились о коалиционном правительстве в некоторых российских регионах

16:16 | 24.09.2018

Лидер КПРФ Зюганов сообщил, что в субъектах РФ, где недавно прошли выборы глав регионов, будет формировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство. «Теперь будем формировать коалиционное правительство и в Хабаровске, и во Владимире, и в Хакасии. Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», — сказал Зюганов. По его словам, в ходе избирательной кампании в названных субъектах РФ коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.