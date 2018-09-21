Кристина Орбакайте решила переехать в США на постоянное место жительства

16:08 | 24.09.2018

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте переезжает в США на постоянное место жительства. Об этом сообщает портал Starhit со ссылкой на источник из окружения артистки. У Орбакайте уже есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке. Она собирается переехать в Соединенные Штаты с семьей.



Как отмечает MK.ru, 47-летняя артистка замужем за американцем русского происхождения. Они воспитывают дочь Клавдию. Также у Орбакайте есть двое сыновей от предыдущих браков — Никита Пресняков и Дени Байсаров.