Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Додона от должности

16:03 | 24.09.2018

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности. Соответствующее решение Конституционным судом страны было принято на основании поступившего от депутатов, представляющих интересы Демократической партии, официального запроса.



Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды. Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром, отмечает «Интерфакс».