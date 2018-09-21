Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300

15:58 | 24.09.2018

Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны Шойгу. «Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей», — отметил он.



ЗРК будет поставлен в республику в течение ближайших двух недель. С-300 должен усилить боевые возможности в связи с крушением сбитого российского самолета Ил-20, сообщает РБК.



Как отмечают «Ведомости», заявление министра — ответ России на крушение российского самолета-разведчика Ил-20, на борту которого находилось 15 членов экипажа. Самолет был по ошибке сбит системой С-200 ПВО Сирии 17 сентября в небе над Средиземным морем. При этом Минобороны возложило ответственность за инцидент на израильские ВВС.