Эксперты выявили уязвимость в операционных системах Windows

13:57 | 24.09.2018

Эксперты выявили в компьютерах на Windows уязвимость, которая позволяет злоумышленникам устанавливать на устройства вирусы. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Zero Day Initiative.



Уязвимость была найдена в компоненте Microsoft JET Database Engine. В ZDI пояснили, что 8 мая соответствующая информация была направлена в Microsoft, однако по прошествии 120 дней брешь так и не была устранена. Хотя два других бага в том же механизме корпорация исправила в обновлении, которое вышло в сентябре, отмечает РБК.



Отмечается, что вредоносная программа запускается при открытии пользователем файла с данными в формате JET, созданного хакерами.