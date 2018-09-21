Сильвио Берлускони намерен участвовать в выборах в Европарламент

13:53 | 24.09.2018

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае будущего года. «Меня все об этом просят, — сказал Берлускони. — Если мы хотим спасти Италию, нужно совершать серьезные поступки».



Также на мероприятии в коммуне Фьюджи, организованном председателем Европарламента Антонио Таяни, Берлускони выступил с критикой в адрес действующего правительства Италии. «Это правительство, и особенно «Пять звезд», — враги свободы», — заявил Берлускони, сообщает «Интерфакс».