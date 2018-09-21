Noize MC разбил голову своему поклоннику во время концерта

13:47 | 24.09.2018

Российский хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев, более известный под псевдонимом Noize MC, разбил поклоннику голову микрофонной стойкой во время концерта. Музыкант принес извинения за произошедшее в Instagram, при этом раскритиковав фаната за публичные жалобы в прессе, сообщает lenta.ru.



Как отмечает ren.tv, исполняя один из хитов, музыкант предложил зрителям подпеть, а затем бросил стойку с микрофоном в зал — она разбила голову одному из фанатов. Исполнитель признал вину, но добавил, что злого умысла не имел. Брошенный в зал микрофон Noize MС назвал «актом доверия аудитории»: он сделал это, предполагая, что микрофон не сломают и потом вернут.