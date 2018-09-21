В США грузовой поезд с 20 вагонами упал с моста в реку

13:42 | 24.09.2018

В американском штате Айова поезд, перевозивший промышленный песок и соевое масло, упал с моста в реку Флойд, передает Associated Press.



Поезд с 20 вагонами рухнул в реку недалеко от городка Алтон после того, как мост не выдержал его веса. Это произошло около половины пятого утра в воскресенье, 23 сентября. Сообщается, что в результате никаких опасных веществ в воду не попало.



Официальный представитель железнодорожной компании Union Pacific объяснил, что опоры моста, вероятно, размыли сильные дожди и недавнее наводнение.