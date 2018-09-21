Во Флоренции мужчина напал на художницу Марину Абрамович

13:37 | 24.09.2018

В итальянском городе Флоренция гражданин Чехии напал на сербского мастера перформанса Марину Абрамович. Об этом сообщает издание Republica. Отмечается, что инцидент произошёл, когда художница покидала свою выставку в здании дворца Палаццо Строцци. 51-летний мужчина ударил Абрамович по голове одной из картин с её собственным изображением. По данным издания, нападавший был задержан полицией на месте происшествия. Отмечается, что 71-летняя Абрамович не пострадала.