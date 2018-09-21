СМИ назвали рекордный экспорт российской пшеницы угрозой благосостоянию фермеров США

13:16 | 24.09.2018

Рекордные объемы экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию фермеров США, сообщает газета The Wall Street Journal.



По данным издания, за прошлый сельскохозяйственный год экспорт пшеницы из России вырос примерно на 50 процентов — до 40 миллионов тонн, и это рекордный показатель за четверть века. При этом в последние три года Россия дважды обходила США в статусе крупнейшего экспортера.



Подчеркивается, что конкуренция со стороны России на этом рынке представляет угрозу благосостоянию фермеров из Соединенных Штатов. При этом в США наблюдается волна закрытия фермерских хозяйств. В издании добавили, что торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более востребованной, если крупнейшие импортеры решат ввести ответные пошлины на американское зерно, сообщает gazeta.ru.