Алексея Навального задержали сразу после выхода из спецприемника

13:01 | 24.09.2018

Политика Алексея Навального задержали при выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. Об этом в своем Twitter сообщил его соратник Леонид Волков, передает lenta.ru. По его мнению, это связано с митингами против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября.



По словам Волкова, сейчас Навального отвезли в отдел полиции по Даниловскому району, где составляют на него протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).