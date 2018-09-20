Украина направила России ноту о расторжении Договора о дружбе

16:46 | 21.09.2018

Украинское внешнеполитическое ведомство направило ноту Министерству иностранных дел России о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве. С таким заявлением выступил глава украинской дипломатии Павел Климкин, сообщает «112 Украина».



«Сегодня мы передали, как и говорили, соответствующую ноту России. Могу её всем показать. Это очень важный момент, поскольку в этой ноте очень подробно аргументируется относительно всех нарушений», — заявил Климкин.



Как напоминает «Эхо Москвы», договор был подписан в 1997 году. Недавно президент Петр Порошенко назвал его анахронизмом.