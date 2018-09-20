В Японии заместитель министра образования ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

16:43 | 21.09.2018

В Японии заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Кадзуо Тодани ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Чиновник взял на себя ответственность за выявленные в ведомстве случаи взяточничества и подал заявление, которое было одобрено на заседании правительства 21 сентября, передает iz.ru.



По словам генсека японского правительства Ёсихидэ Суги, принявшего отставку чиновника, произошедшее в министерстве является «чрезвычайно прискорбным». Также Суга отметил, что ведомству теперь следует принять все меры для предотвращения повторения подобных инцидентов и работать так, чтобы к ведомству вернулось доверие общества.



Примечательно, что за последние два года это уже второй случай отставки замминистра культуры на фоне различных скандалов вокруг министерства. Предшественник Тодани – Кихэй Маэкава – подал в отставку в начале прошлого года на фоне шумихи вокруг продвижения ушедших на пенсию чиновников ведомства на должности в различных государственных образовательных учреждениях, отмечает РИА «Новости».