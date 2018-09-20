По данным ВЦИОМ, 40 % россиян полностью перестали употреблять алкоголь

16:37 | 21.09.2018

Почти половина россиян — 40 % — полностью перестали употреблять алкоголь, ещё 40 % признались, что снизили потребление спиртного, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Отмечается, что в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 26 % россиян.



В том, что выпивают время от времени, признались 5 % граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, а 40 % опрошенных говорят, что в последний год стали пить меньше. Об увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали лишь 3 %.



Наименее опасным для здоровья напитком опрошенные назвали вино. Среди людей с высшим образованием его употребление в небольших дозах безвредным назвал 61 %. По 14 % россиян к таким напиткам отнесли пиво и водку. 8 % безвредным посчитали самогон, передает РБК.