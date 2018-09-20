В Греции от лихорадки Западного Нила скончались уже 27 человек

16:28 | 21.09.2018

В Греции уже 27 человек скоропостижно скончались от лихорадки Западного Нила, сообщили в пятницу, 21 сентября, в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний греческого государства (KEELPNO). Еще 234 человека заражены.



По полученным данным, медики зафиксировали у 183 заболевших нарушения центральной нервной системы. При этом число жертв заболевания за месяц выросло в 2,5 раза: 23 августа сообщили о 11 погибших от лихорадки и 107 заразившихся.



Как напоминает РИА «Новости», вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от лихорадки Западного Нила в Греции скончались около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших от лихорадки Западного Нила. Помимо Греции, лихорадка Западного Нила выявлена еще в восьми странах Европы. Лихорадка переносится комарами. Вспышка заболевания в этом году связана с высокими температурами и осадками в начале лета.