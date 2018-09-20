Украинский президент Петр Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету

16:20 | 21.09.2018

Украинский президент Петр Порошенко подал иск о клевете к британской Би-би-си из-за материала о том, что лидер Украины заплатил около $400 тыс. за встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документы суда. Как отмечается, адвокаты Порошенко опровергают сообщения издания и заявляют, что публикация «серьёзно навредила» репутации украинского президента.



В статье указывалось, что, по данным источника Би-би-си в Киеве, Порошенко хотел установить неофициальный канал информации с Трампом и ему необходимо было «провести нечто, похожее на переговоры». Текстовая версия материала до сих пор доступна на сайте Би-би-си, передает РИА «Новости».