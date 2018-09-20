ФАС оштрафовала операторов «большой четверки» по делу о национальном роуминге

15:56 | 21.09.2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала операторов «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 — на 750 тысяч рублей каждого по делу о национальном роуминге. Об этом заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, сообщается в Twitter ФАС. Он добавил, что решение относительно точной суммы штрафа для операторов по делу о внутрисетевом роуминге примут в октябре.



Как напоминает gazeta.ru, ранее операторы «большой четверки» назвали сроки отмены роуминга в России. Отмечалось, что «Вымпелком» начнет отмену роуминга 20 августа, МТС — 30 августа, а «Мегафон» — 1 сентября. В компании Tele2 заявили, что выполнят все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в установленный срок — до 31 августа.