Мосгорсуд по требованию Минюста ликвидировал движение «СтопХам»

15:37 | 21.09.2018

Мосгорсуд по требованию Министерства юстиции ликвидировал движение «СтопХам». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Теперь организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.



Претензии Минюста были связаны с тем, что движение на протяжении длительного времени не предоставляло данные о своей деятельности, отмечает «Эхо Москвы».



Напомним, «СтопХам» было создано в 2010 году. Активисты движения наклеивали, в частности, стикеры с текстом «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу» на лобовые стекла машин.