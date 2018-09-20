Ангела Меркель не стала жать руку Терезе Мэй на саммите ЕС в Зальцбурге

15:31 | 21.09.2018

Немецкий канцлер Ангела Меркель не стала жать руку главе британского кабмина Терезе Мэй во время неофициального саммита глав 27 государств ЕС в Зальцбурге, передает Daily Express. По данным газеты, Мэй поприветствовала Меркель улыбкой, однако та прошла мимо британского политика и начала разговор с литовским лидером Далей Грибаускайте.



«Кто-то слышал, как Ангела Меркель в частной беседе говорила о том, что Великобритания должна немного пострадать на переговорах по Brexit», — прокомментировал этот инцидент редактор отдела политики Би-би-си Ник Уотт.



На встрече главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутреннюю безопасность, отмечает РИА «Новости».