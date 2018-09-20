СКР объявил в розыск сбежавшего в США владельца подрядчика «Роскосмоса»

12:22 | 21.09.2018

СКР объявил в международный розыск по обвинению в мошенничестве Сергея Сластихина, владельца строительной компании ООО «Инженерные системы» — крупного подрядчика «Роскосмоса» с допуском к гостайне. Следствие утверждает, что бизнесмен бежал в США, сообщает РБК.



Сластихину вменяют мошенничество в особо крупном размере. Бизнесмен фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками Роскосмоса, ущерб от которых может составить около сотни миллионов рублей, отмечает «Эхо Москвы».



Сейчас компания находится в состоянии банкротства. Отмечается, что «Роскосмос» прекратил сотрудничество с компаниями Сластихина около трех лет назад.