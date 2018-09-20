СМИ сообщили о задержании Петрова и Боширова в Нидерландах

12:11 | 21.09.2018

Международная группа расследователей Bellingcat утверждает, что россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, ранее арестовывали в Нидерландах, передает gazeta.ru.



Расследователи сылаются на свои источники в голландских правоохранительных органах. События происходили весной этого года. Двое россиян пытались проникнуть в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравление Скрипалей. Позже россияне были депортированы на родину. При этом расследователи допускают, что арестованными могли быть и не Петров с Бошировым.