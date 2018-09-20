YouTube разблокировал канал рэп-баттлов Versus Battle

11:54 | 21.09.2018

Канал Versus Battle на YouTube разблокировали после того, как он несколько часов пробыл в бане. Ранее страница канала и видеоролики, опубликованные на ней, были недоступны для просмотра.



Вечером 20 сентября этот канал был заблокирован видеохостингом «за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».



Versus Battle — одна из самых известных российских площадок, на которых организуются шоу в жанре рэп-баттла, затем видео поединка рэперов выкладывается на YouTube. Аналогичные площадки успешно работают за рубежом, напоминает «Интерфакс».