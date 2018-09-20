На 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг

11:25 | 21.09.2018

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Туда он был доставлен в критическом состоянии из-за проблем с сердцем.



Как напоминает РИА «Новости», Чан Дай Куанг родился 12 октября 1956 года в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. В начале своей карьеры он служил в МВД, затем перешел в Министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. Он был кадровым офицером органов госбезопасности СРВ, получил ученую степень доктора юриспруденции, с 2006 года был членом Центрального комитета Коммунистической партии, а с 2011-го — членом Политбюро ЦК КПВ. В апреле 2016 года Чан Дай Куанг стал президентом страны.