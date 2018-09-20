Американские СМИ сообщили, что Россия собирается модернизировать тяжелую артиллерию

11:20 | 21.09.2018

Россия вернулась к модернизации тяжелой артиллерии — «бога войны». Об этом пишет издание National Interest, ссылаясь на Центр изучения зарубежных вооруженных сил армии США (FMSO). В опубликованной 20 сентября статье речь идет о 240-миллиметровом миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион».



И миномет, и гаубица способны стрелять ядерными снарядами, что «НАТО познало бы на своем горьком опыте, если бы холодная война стала горячей», пишет National Interest. Также отмечается, что после окончания холодной войны Россия долгое время складировала свою крупнокалиберную артиллерию.



Издание утверждает, что «Тюльпаны» собираются интегрировать в современные системы командования и управления и внедрить улучшенные системы связи и управления огнем. По предположению аналитиков, Россия идет на такой шаг из-за стоимости боеприпасов, которые значительно дешевле и проще в производстве, чем ракетное оружие.