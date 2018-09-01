Путин заявил, что необходимо убрать карьерные ограничения для женщин

17:35 | 20.09.2018

Путин считает необходимым решить проблему гендерного неравенства и убрать многие существующие стереотипы и карьерные ограничения для женщин. Об этом он заявил, выступая на Евразийском женском форуме в четверг, 20 сентября. «Мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше», — сказал Путин, выступая на Евразийском женском форуме, передает iz.ru.



Он отметил, что очень важно «открывать путь для получения необходимого образования и создавать удобные условия для работы, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой».