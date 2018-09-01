Суд города Нантер направил Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу

17:20 | 20.09.2018

Во Франции суд города Нантер потребовал, чтобы глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прошла психиатрическую экспертизу. Об этом политик рассказала на своей странице в «Твиттере».



Согласно постановлению суда от 11 сентября, которое Ле Пен выложила в своем микроблоге, экспертиза должна определить, «может ли она (Ле Пен) понимать высказывания и отвечать на вопросы». В списке вопросов для экспертов восемь пунктов, среди которых — «действовала ли она под воздействием сил или обстоятельств непреодолимой силы», «находится ли она в опасном с точки зрения психиатрии или криминалистики состоянии и каков прогноз» и другие, передает РИА «Новости».



Причиной постановления суда стала старая публикация от декабря 2015 года. Ле Пен опубликовала фотографии, на которых запечатлены жестокие акты террористов.