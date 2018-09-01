Петр Порошенко пообещал ликвидировать базу российского флота в Севастополе

17:10 | 20.09.2018

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет.



«Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!» — заявил украинский президент, обращаясь к депутатам Рады. Послание президента транслирует телеканал «112 Украина».