Россия и мир
17:06 | 20.09.2018
Медведев заявил, что следующие шесть лет станут непростыми для экономики РФ
Медведев заявил, что РФ будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в не вполне благоприятных условиях и обеспечить повышение уровня жизни.
© «Вечерние Ведомости»
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