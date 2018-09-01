Медведев заявил, что следующие шесть лет станут непростыми для экономики РФ

17:06 | 20.09.2018

Премьер-министр России Медведев на заседании правительства заявил, что следующий шестилетний цикл в экономике страны будет непростым, передает РИА «Новости». «Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — отметил он.



Медведев заявил, что РФ будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы уверенно развиваться даже в не вполне благоприятных условиях и обеспечить повышение уровня жизни.